USA kündigen 2,5 Mrd Dollar an Nahrungsmittelhilfe für Afrika an

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat Afrika zusätzliche 2,5 Milliarden Dollar für Nahrungsmittelhilfe angekündigt.

Das Geld solle in die akute Hungersnot in Afrika und in die Entwicklung widerstandsfähigerer Nahrungsmittelsysteme fließen, gab das Weiße Haus in einer Erklärung bekannt. "Wir haben es mit einer globalen Nahrungsmittelkrise zu tun, und nirgendwo ist sie so deutlich zu spüren wie auf dem afrikanischen Kontinent", sagte Biden am Ende eines dreitägigen Gipfels in Washington mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs aus 49 Ländern und der Afrikanischen Union. "Das Horn von Afrika wird erneut von einer Hungersnot heimgesucht. Hohe Lebensmittelpreise und hohe Handelsbarrieren belasten die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen auf dem Kontinent." Die Vereinigten Staaten und die Afrikanische Union kündigten am Donnerstag außerdem eine strategische Partnerschaft an, um ihre Arbeit für die Ernährungssicherheit in der Region zu verstärken, hieß es in einer separaten Erklärung des Weißen Hauses.

