Volkswagen-Aktionäre winken Sonderdividende durch

Berlin (Reuters) - Volkswagen kann wie geplant 19,06 Euro je Aktie Sonderdividende an seine Aktionäre ausschütten.

Die Anteilseigner stimmten auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Berlin mit fast 100 Prozent einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung zu. Ingesamt schüttet der Konzern Anfang Januar zusätzlich 9,55 Milliarden Euro aus. Wegen der Mehrheitsverhältnisse bei VW galt das Votum als Formsache. Denn lediglich gut sieben Prozent der stimmberechtigten Aktien liegen im Streubesitz - der Rest in den Händen der Holding Porsche SE der Familien Porsche und Piech, des Landes Niedersachsen und des Emirats Katar.

