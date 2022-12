Volkswagen-Chef kündigt Entscheidung für Akku-Fabrik an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Volkswagen-Chef Oliver Blume will die Entscheidung über eine Batteriezellfabrik in Osteuropa nicht auf die lange Bank schieben.

"Die Standortentscheidung für Osteuropa soll in Kürze fallen", sagte er auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Berlin. Tschechien wird als ein möglicher Standort für die Fabrik gehandelt, die die Produktion 2027 aufnehmen soll.

Anlass für die Aktionärsversammlung ist die Entscheidung über die Sonderdividende aus dem Börsengang von Porsche AG im Herbst. Die Anteilseigner, darunter als größte die Familienholding Porsche SE, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar, sollen den Weg für die Zahlung von 19,06 Euro je Aktie freimachen. Ingesamt schüttet der Konzern Anfang Januar zusätzlich 9,55 Milliarden Euro aus.

Wegen der Mehrheitsverhältnisse bei VW gilt das Votum als Formsache. Denn lediglich rund 7,3 Prozent der stimmberechtigten Aktien liegen im Streubesitz, der Rest in den Händen der Großaktionäre. Aktionärsvertreter prangern seit längerem eine Verflechtung der Interessen in dem Wolfsburger Großkonzern an und kritisieren, kleinere Aktionäre hätten dadurch keinen Einfluss.

Der Experte für Unternehmensführung bei der Fondsgesellschaft DWS, Hendrik Schmidt, verwies auf die vergleichsweise niedrige Bewertung von Volkswagen an der Börse. Das große Interesse am Börsengang von Porsche habe gezeigt, dass die Entscheidung aus ökonomischen Gründen vom Kapitalmarkt begrüßt wurde. "Allerdings ist es bemerkenswert festzustellen, dass die VW-Mutter nunmehr weniger wert ist als die weiterhin vollkonsolidierte Tochtergesellschaft." Die Governance-Defizite der Muttergesellschaft würden dabei nochmals von der Tochter übertroffen. Angefangen bei der Bevorzugung der Familienaktionäre und der ausschließlichen Beteiligung externer Aktionäre in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien bis zu den personellen Überschneidungen zwischen Volkswagen, deren Haupteigner Porsche SE und der Porsche AG. Dies gipfele in der Doppelrolle des Konzernchefs Oliver Blume, der in Personalunion den Sportwagenbauer Porsche lenkt.

Allein die Familien Porsche und Piech, die über ihre Holding 53,3 Prozent an Europas größtem Autokonzern halten, können aus der Sonderdividende mit drei Milliarden Euro rechnen, die sie umgehend in weitere Stammaktien der Porsche AG stecken wollen. Ingesamt bringen der Börsengang von Porsche - der größte in Deutschland seit mehr als 25 Jahren - und der Verkauf von Aktien an die Familienholding Volkswagen mehr als 19 Milliarden Euro ein, die der Konzern in den Umbau zum softwarebasierten Mobilitätsanbieter investieren will.

