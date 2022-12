APA ots news: Gratis-Tausch von Kuna-Banknoten bei der OeNB

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Kroatien als jüngstes und 20. Mitglied im Eurosystem zu begrüßen. Nachdem Kroatien alle vier geforderten Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als Zahlungsmittel erfüllt, konnte als Datum für die Ablöse der nationalen Währung (Kuna) durch die Gemeinschaftswährung der 1. Jänner 2023 festgelegt werden. Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 7,53450 HRK für 1 EUR fixiert. Ab 1. Jänner 2023 können nun die rund 4 Mio. Einwohner:innen Kroatiens auch mit Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie die Preistransparenz sind wesentliche Erleichterungen. Im Rahmen der Euro-Einführung in Kroatien tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis 28. Februar 2023 alle kroatischen Kuna-Banknoten ab der Serie mit der Jahresbezeichnung 1993 gebührenfrei in Euro. Münzen können bei der OeNB jedoch nicht getauscht werden. Pro Transaktion und Tag ist der Umtausch auf einen Betrag von 8.000 HRK limitiert. Der Kuna-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB-Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden: Wien: Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien Mo - Fr: 8.00-12.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr Innsbruck: Adamgasse 2, 6020 Innsbruck Mo - Fr: 8.00-12.00 Uhr, 13.00-15.00 Rückfragehinweis: Abteilung Banknoten- und Münzenkasse DI Stefan Varga Tel.: +43-1-404 20-1300 stefan.varga@oenb.at Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0046 2022-12-19/10:00