Daimler Truck: Der Nachfrageüberhang schiebt weiter an

Serienversion des batterieelektrischen Freightliner eCascadia an Kunden übergeben

Die Aktie des weltgrößten Lastwagenbauers Daimler Truck schlägt sich angesichts der rezessiven Tendenzen am deutschen Aktienmarkt – besonders bei den Zyklikern – weiterhin sehr beachtlich. Gleichzeitig ist die Bewertung des Nutzfahrzeugherstellers immer noch moderat. Der Upgrade-Zyklus bei Nutzfahrzeugen im Hinblick auf die Emissionsfreiheit des Transportwesens beginnt genau jetzt. Im November konnte Daimler Trucks North America (DTNA) die ersten Exemplare der Serienversion seines batterieelektrischen Schwerlast-Lkw Freightliner eCascadia an Kunden übergeben. Ein Exemplar ging an den Lebensmittellieferanten Sysco. Dieser hatte im Mai einen Großauftrag erteilt und kauft insgesamt 800 batterieelektrische Freightliner eCascadia, die bis 2026 ausgeliefert werden sollen. Beim eCascadia handelt es sich um einen vollelektrischen E-Truck. Der Cascadia selbst ist der meistverkaufte Lkw für schwere Langstreckentransporte. Je nach Fahrzeugkonfiguration bietet der eCascadia eine Reichweite von etwa 230 Meilen (370 km). Die Auslieferung stellt einen gewissen Meilenstein dar. Daimler Truck sieht sich angesichts der Lieferkettenprobleme eher einem Nachfrageüberhang gegenüberstehen. Daher kann das Unternehmen Preiserhöhungen durchsetzen und verspürt von den Konjunktursorgen wenig. Laut Unternehmensaussagen verspüre das Unternehmen keinen Stornierungsstau. ACT Research berichtete zuletzt in seinem North American Commercial Vehicle OUTLOOK über den erwarteten Anstieg der Aufträge in der Klasse 8 in Verbindung mit einem robusten Nachholbedarf zum Jahresende. Das daraus resultierende Wachstum der Auftragsbestände unterstütze eine höhere Produktion und gibt den Erstausrüstern (OEMs) und Zulieferern eine gute Visibilität bis zum 1. Halbjahr 2023.

Ladestation-Joint-Venture nimmt Geschäftstätigkeit auf

Auf der IAA Transportation 2022 in Hannover stellte das Unternehmen im September den batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw eActros LongHaul vor und erweiterte damit sein Produktportfolio. Entscheidend für den Hochlauf der E-Fahrzeuge wird auch der Ausbau der Infrastruktur sein. Laut Managementaussagen sei es eigentlich gar nicht so schwierig, den gesamten Sektor zu dekarbonisieren, wenn man bereit sei, zu investieren. Doch der Ausbau gehe derzeit nicht schnell genug voran. Daher hat Commercial Vehicle Charging Europe Anfang Dezember unter dem Markennamen Milence seine Geschäftstätigkeit aufgenommen. Es handelt sich dabei um das von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group gegründete Joint-Venture zum Aufbau eines Hochleistungsladenetzes für schwere Lkw und Reisebusse in Europa. Mindestens 1.700 Ladepunkte sollen innerhalb von fünf Jahren entstehen. Diese werden sich sowohl auf den CCS-Ladestandard als auch das kommende Megawattladen mit dem MCS genannten Standard verteilen. Mit CCS-Ladestationen dauert der Ladevorgang weniger als 90 Minuten, mit dem MCS wird die Batterie eines 40-Tonner-Lkw innerhalb von 30 bis 45 Minuten, also während der gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeit, aufgeladen werden können.

Robuste Entwicklung und attraktive Bewertung

Im 3. Quartal konnte das Unternehmen den Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 27 % auf 134.972 Einheiten steigern. Der Umsatz stieg um 47 % auf 13,5 Mrd. Euro. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (adj. EBIT) stieg im Berichtszeitraum um 159 % auf 1,273 Mrd. Euro. Der Auftragseingang ging im Quartal allerdings um 18 % zurück. Dennoch geht das Management von mehr verkauften Einheiten (260.000 bis 300.000) in der EU aus als noch zu Jahresbeginn. Dank verbesserter Preisdurchsetzung und positiver Effekte aus der Wechselkursentwicklung soll auch der Umsatz stärker steigen als erwartet. Das Unternehmen rechnet mit 50 bis 52 Mrd. Euro statt bisher 48 bis 50 Mrd. USD. Durch die Verbesserung der Marge, insbesondere im Neufahrzeuggeschäft, soll diese bei 7 bis 9 % statt bisher 6 bis 8 % landen. Einzig die hohen Gaspreise in Europa und die fehlenden Teile drücken auf das Gemüt. Angesichts der Robustheit und den Wachstumsaussichten ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Factset-Daten für das laufende Jahr von 9,3 moderat.

Stand: 15.12.2022