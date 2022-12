DAX: Es herrscht Angst

Noch vor wenigen Tagen kauften Investoren den Deutschen Aktienindex DAX bei jeder Gelegenheit hoch, an der Hürde um 14.585 Punkten kam das Barometer jedoch nicht vorbei. Für den Abwärtsdruck der letzten Tage sorgten Notenbanken rund um den Erdball, die an ihrer Zinspolitik weiter festhalten wollen, wenn auch in einem geringeren Tempo.

Dabei hat der große Verfallstag am Freitag durchaus gewisse Auffälligkeiten zutage gebracht, offenbar haben sich große Adressen bereits im Vorfeld auf der Short-Seite positioniert und mit einem Absturz des Marktes gerechnet. Der DAX fiel in einem ersten Schritt auf das Zwischenziel um den EMA 50 bei 13.873 Punkten zurück.

Das gesamte Abwärtspotenzial wurde hierdurch aber noch nicht ausgeschöpft, weiterhin sind Verluste auf 13.564 Punkte stark anzunehmen. Sollte dennoch eine Zwischenerholung oberhalb von 14.000 Punkten beginnen, findet das Barometer erste Widerstände um 14.226 Punkten und darüber bei 14.351 Zählern vor.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten zu Deutschlands Auftragsbeständen und Reichweiten aus dem verarbeitenden Gewerbe per Oktober auf der Agenda, um 10:00 Uhr wird der Ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember vorgestellt. Um 11:00 Uhr folgen europaweite Arbeitskosten aus Q3, gefolgt vom Bundesbank Monatsbericht für den laufenden Monat zur Mittagsstunde. Erst am späten Nachmittag stoßen die USA mit weiteren Daten wie beispielsweise dem NAHB-Hausmarktindex per Dezember dazu.