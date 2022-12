'Fortnite'-Entwickler Epic Games zahlt 520 Millionen Dollar Strafe

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Videospielentwickler Epic Games ("Fortnite") zahlt wegen Verstößen gegen Kinder- und Datenschutzgesetze in den USA eine hohe Strafe. Das Unternehmen bestätigte am Montag einen Vergleich über insgesamt 520 Millionen Dollar (490 Mio Euro) mit US-Behörden. Die Verbraucherschutzaufsicht FTC wirft Epic vor, unerlaubt Daten von "Fortnite"-Nutzern im Alter von unter 13 Jahren gesammelt und sie - ohne die Eltern zu benachrichtigen - zu unbeabsichtigten Transaktionen in dem Online-Videospiel verleitet zu haben. Außerdem habe das Unternehmen Kinder durch die Zulassung von Sprach- und Textnachrichten von Fremden Gefahren im Internet ausgesetzt. Mit dem Vergleich sollen zwei FTC-Verfahren beigelegt werden. Die Einigung muss noch gerichtlich genehmigt werden./hbr/DP/nas