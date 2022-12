Grüne: Montreal-Beschluss ist 'wichtiger Durchbruch'

BERLIN/MONTREAL (dpa-AFX) - Spitzenpolitiker der Grünen haben die Ergebnisse des Weltnaturgipfels begrüßt. "Der Beschluss von Montreal ist ein wichtiger Durchbruch und unsere Chance, das weltweite Artensterben zu stoppen", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Montag in Berlin. Gleichzeitig mahnte sie eine zügige Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen an: "Wir müssen jetzt die verabschiedenen globalen Ziele rasch in die nationale Biodiversitätsstrategie übersetzen."

Auch Grünen-Parteichefin Ricarda Lang machte sich dafür stark, die Abschlusserklärung in konkrete Politik umzusetzen. Beim Artenschutz etwa brauche es dafür auch Geld. "Und das gilt natürlich auch bei uns hier vor Ort in Deutschland", mahnte Lang. "Auch hier muss der Schutz unserer Wälder, der Schutz unserer Meere und der Schutz unserer Moore großgeschrieben werden." Nach rund zweiwöchigen Verhandlungen in Montreal hatten die rund 200 Teilnehmerstaaten vereinbart, bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen./ax/hrz/DP/mis