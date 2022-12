INTEL - Wo bieten sich neue Chancen in der Aktie?

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 26,920 $ (Nasdaq)

Die Intel-Aktie befindet sich seit Monaten in einer Abwärtsbewegung. Dabei durchbrach sie die Unterstützungszone zwischen 42,76 und 42,04 USD und vollendete damit eine mehrjährige Topformation. Am 13. Oktober markierte die Aktie ein Tief bei 24,59 USD und erreichte damit das Ziel aus der Topformation.

In einer anschließenden Erholung bildete die Aktie eine bärische Flagge aus und kletterte an das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Juni 2022 bzw. an den Abwärtstrend seit März 2022.

Seit Mitte November gab der Kurs bereits wieder leicht nach. In den letzten Tagen kam etwas Abwärtsdruck auf.

Neue Shortchancen in Kürze

Die Intel-Aktie kann sich zunächst einige Tage erholen und in Richtung 28,22 USD ansteigen. Dort könnte sie wieder unter Verkaufsdruck geraten und anschließend auf 24,87-24,59 USD abfallen. Sollte sich der Wert dort nicht fangen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 19,23 USD drohen.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie nicht nur über 28,22 USD, sondern auch über 31,33 USD ausbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wer eine weitere Erholung bis 35,88-35,69 USD möglich.

Fazit: Zwar ist kurzfristig ein Anstieg möglich, aber dieser dürfte tendenziell vor allem Shortchancen mit sich bringen.

