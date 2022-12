Ölpreise steigen geringfügig

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,18 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 7 Cent auf 74,34 Dollar.

Dem Handel fehlte es an klaren Impulsen. Etwas Auftrieb haben die Rohölpreise zuletzt von der weniger strikten Corona-Politik der chinesischen Regierung erhalten. Fachleute erhoffen sich davon wirtschaftlichen Rückenwind für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das globale Konjunkturbild bleibt aber trübe: Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs lasten auch auf der Nachfrage nach Rohstoffen wie Erdöl. Zudem belasten die Leitzinserhöhungen der Notenbanken./jsl/he