VOLKSWAGEN - Beste Chance des Jahres?

Die Volkswagen-Aktie verliert im heutigen Handel über 10 % an Wert. Wer jetzt jedoch ein Drama erwartet, wird enttäuscht. Bei den scheinbaren Verlusten handelt es sich nur um einen Dividendenabschlag. Aufgrund des Börsengangs der Tochter Porsche sind dem Unternehmen ca. 20 Milliarden EUR zugeflossen. Knapp die Hälfte davon wurde jetzt an die Anleger im Rahmen einer Sonderdividende ausgeschüttet (siehe auch hier). Knapp 19,06 EUR je Aktie fließen Investoren zu, das heutige Minus beträgt aktuell aber nur 13,76 EUR. Damit notiert die Aktie formal sogar im Plus und das deutlich.

Die Tatsache eines Vermögenszuwachses trotz des heutigen Minus passt gut zum charttechnischen Bild und der sich hier auftuenden Chance. Der Kurs erreicht aktuell den Supportbereich um 120 EUR. Idealerweise wird dieser genutzt, um eine neue Rally zu starten. Gewinne in Richtung 145-160 EUR wären möglich und im besten Fall gelingt sogar ein langfristiger Boden.

Natürlich ist diese Aussage optimistisch und spekulativ. An der grundlegenden Chance ändert dies jedoch nichts. Sollten die Bullen diese Chance nicht nutzen können, wären Abgaben in Richtung 100 EUR und sogar wieder bis zum Corona-Crashtief möglich.

Fazit: Die aktuelle Sonderdividende in der Volkswagen-Aktie bringt eine interessante Chance mit sich, zumindest aus charttechnischer Sicht. Im Unterstützungsbereich um 120 EUR wäre die Aktie ein spekulativer Kauf, wenn sich der Kurs dort schnell stabilisieren kann.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)