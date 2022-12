Wieder Luftangriffe auf Kiew

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden wieder russische Luftangriffe gemeldet.

Sie hätten kritische Infrastruktur in Kiew und Privathäuser in der umliegenden Region getroffen, teilten die Behörden am Montag mit. Der Kiewer Militärverwaltung zufolge gab es in der Nacht mehr als 20 Drohnen-Angriffe. Rund 15 Drohnen seien abgeschossen worden. Es soll sich wieder um Drohnen iranischer Bauart gehandelt haben. Tote oder Verletzte habe es in Kiew nach ersten Informationen nicht gegeben, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. In der umliegenden gleichnamigen Region gab es den Angaben zufolge zwei Verletzte. "Das terroristische Land setzt seinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung fort", schrieb GouverneurOleskij Kuleba auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

In Kiew heulten fast die ganze Nacht die Luftschutzsirenen. Am Morgen wurde der Luftalarm aufgehoben. Erst am Freitag hatte eine schwere russische Angriffswelle zu massiven Ausfällen bei der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der Ukraine geführt.

