DAX unter Druck, Deutsche Post vor Septembertief, SMA Solar, Varta, Disney

Der DAX hat nach dem gestrigen Test der 14.000 heute neue Wochentiefs markiert und damit auch die Monatstiefs im Blick, die es am vergangenen Donnerstag nach der EZB-Sitzung zu sehen gab. Was sind die Gründe dafür?

Daniel Saurenz spricht über das Sentiment am Markt, das Geschehen vor dem Jahreswechsel, eine mögliche Rezession in den USA und das Marktsentiment.

Dabei blicken wir zunächst auf die Aktien der Deutschen Post, die eine Rezession im Kurs bereits einpreist. Ist dies gerechtfertigt?

Danach schwenken wir zu einem starken Wert um: der SMA Solar. Mit 82 Prozent Kursplus in diesem Jahr ist der Wert einer der besten Aktien in diesem Jahr. Was steckt dahinter?

Darüber könnte sich Varta freuen, hat aber hausgemachte Probleme. Die Marktkapitalisierung ist zudem unter einer Milliarde hin abgeschmolzen. Ist eine potenzielle Übernahme für andere starke Partner denkbar?

Dritter Wert ist die Disney. Der Streaminganbieter senkt teilweise die Preise, muss aber bei der wachsenden Konkurrenz und seinen Margen aufpassen, hier nicht zu stark das Wachstum beim Gewinn zu gefährden.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.