Devisen: Euro nach deutlichen Schwankungen knapp über 1,06 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach einem schwankenden Handelsverlauf knapp über 1,06 US-Dollar gehalten. Im US-Geschäft kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0617 US-Dollar. Im europäischen Handel hatte der Eurokurs noch zeitweise unter 1,06 Dollar notiert, bevor er sich zwischenzeitlich deutlich erholte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0599 (Montag: 1,0598) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9435 (0,9436) Euro.

Der Dollar war im späten europäischen Handel kurz unter Druck geraten. Sehr schwache Zahlen aus der US-Bauwirtschaft belasteten die US-Währung. So sank die Zahl der Baugenehmigungen im November deutlich stärker als erwartet. Der Immobilienmarkt ist eine wichtige Stütze der US-Wirtschaft.

In der Eurozone bekräftigte unterdessen Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau das vorrangige Ziel der EZB, die hohe Teuerung wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zurückzuführen. Einen scharfen Konjunktureinbruch in der Eurozone erwartet er trotz der erheblichen Folgen des Ukraine-Kriegs nicht. Erzeugerpreisdaten aus Deutschland bestätigten am Morgen das Bild eines zwar hohen, aber abnehmenden Preisauftriebs.

Kräftige Kursgewinne verbuchte der Yen. Sowohl zum Dollar als auch zum Euro legte die japanische Währung um jeweils gut drei Prozent zu. Auslöser war eine Entscheidung der Notenbank des Landes, die die Finanzmärkte vollkommen unvorbereitet traf. Sie will den bislang recht streng kontrollierten langfristigen Kapitalmarktzins stärker schwanken lassen.

"Ich bin noch etwas gespalten, wie ich die heutige Aktion bewerten soll", räumte Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank ein. Vielleicht sei dies ein erstes Eingeständnis gegenüber dem Zinsauftrieb an den Märkten und zugleich eine Wegbereitung für den Nachfolger von Notenbankchef Haruhiko Kuroda, der im Frühjahr sein Amt antritt. Die im Vergleich zu anderen Notenbanken abwartende Politik hatte den Yen in diesem Jahr stark belastet./la/he