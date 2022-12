EQS-News: D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH: Fitch bestätigt DVI das Investment Grade Kreditrating mit stabilem Ausblick

Emittent / Herausgeber: D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Rating/Anleihe

Die ebenfalls BBB- (mit stabilem Ausblick) lautenden Erstratings der DVI erfolgten im Zusammenhang mit der Anleiheemission im Januar 2022

Die ebenfalls BBB- (mit stabilem Ausblick) lautenden Erstratings der DVI erfolgten im Zusammenhang mit der Anleiheemission im Januar 2022

Im Rahmen der jährlichen Aktualisierung bestätigt Fitch das Rating Die Ratingagentur Fitch bestätigt im Rahmen der jährlichen Aktualisierung des Kreditratings das Investment Grade Rating BBB- (mit stabilem Ausblick) der D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH (DVI). Gerated wurden sowohl die DVI als auch deren börsengehandelte Anleihe. Fitch zufolge spiegeln die Kreditratings der DVI zum einen die Fokussierung des Portfolios auf vollvermietete Wohnhäuser vornehmlich in Berlin wider, zum anderen das wachsende Engagement im Gewerbeimmobiliensegment. Zum 30. Juni 2022 machten Wohnhäuser rund 73 Prozent des Portfoliowerts aus. Das Gewerbeimmobiliensegment entsprach zur Jahresmitte einem Anteil von rund 24 Prozent am Gesamtportfolio, von denen rund 14 Prozent auf vorwiegend regionale Büroimmobilien, etwa in Erfurt oder Dresden, entfielen. Zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2022 habe das Portfolio erschwingliche Wohnungsmieten von durchschnittlich 8,01 Euro pro Quadratmeter und Monat aufgewiesen. Dies mache das Wohnimmobilienvermögen der DVI Gruppe mit einem wertmäßigen Volumen von rund 2,1 Mrd. Euro im angespannten, von Angebotsmangel geprägten Berliner Markt äußerst attraktiv. Positiv werden auch die Vollvermietung und die vergleichsweise lange durchschnittliche Verweildauer der Wohnungsmieter von 14 Jahren beurteilt.

