EUR/JPY verliert 3 Prozent – Japans Geldpolitik verschreckt Anleger

Das Währungspaar EUR/JPY büßt am Dienstagnachmittag gegenüber dem Vortag rund drei Prozent auf 140,7 JPY an Wert ein. Ein Strategiewechsel der japanischen Geldpolitik lässt den japanischen Yen versus der Gemeinschaftswährung im Gegenzug kräftig aufwerten.

Spanne für langfristige Anleiherendite wird gelockert auf -0,5 bis +0,5 Prozent

Die japanische Zentralbank (BoJ) hat am Dienstag einen Strategiewechsel ihrer Geldpolitik angekündigt. Konkret wurde die Spanne für die langfristige Anleiherendite gelockert. An den Märkten wurde dies als erster Schritt in Richtung Straffung der Zinszügel gewertet. Insgesamt hielt die BoJ aber an ihrer Strategie fest, die Kreditkosten auf Rekordtief beizubehalten. Die Rendite für zehnjährige Staatstitel können in Zukunft jedoch nun eine Spanne zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent besitzen und damit deutlich über der aktuellen Spanne von minus 0,25 bis plus 0,25 Prozent notieren.