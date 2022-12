Ifo-Umfrage: Exportindustrie wird zuversichtlicher

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Exportindustrie zeigt sich wieder vorsichtig optimistisch. Wie das Ifo-Institut am Dienstag mitteilte, sind die Exporterwartungen der befragten Unternehmen im Dezember auf plus 1,6 Punkte gestiegen, von plus 0,9 Punkten im November. Die Autoindustrie rechne weiterhin mit deutlichen Zuwächsen. Auch die Elektroindustrie sehe vermehrt Chancen im Auslandsgeschäft, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Dagegen gehen die chemische Industrie und die Metallbranche von rückläufigen Exportumsätzen aus./rol/DP/jha