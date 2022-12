Nordkorea warnt Japan nach Aufrüstung vor militärischen Reaktionen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Nordkorea droht Japan nach dessen milliardenschwerer Aufrüstung mit militärischen Reaktionen.

"Japan wird bald mit Schaudern feststellen, dass es eine eindeutig falsche und sehr gefährliche Entscheidung getroffen hat", teilte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums in einer von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung am Dienstag mit. Das Sicherheitsumfeld in der Region habe sich durch Japans neue Sicherheitspolitik grundlegend verändert. "Japan bringt eine ernste Sicherheitskrise auf die koreanische Halbinsel und in die ostasiatische Region, indem es eine neue Sicherheitsstrategie verabschiedet, die seine Präventivschlagskapazitäten gegen andere Länder effektiv anerkennt." Nordkorea werte den Schritt als Verstoß gegen die UN-Charta und als "ernste Herausforderung" für den internationalen Frieden. "Wir machen noch einmal deutlich, dass wir das Recht haben, mutige und entschlossene militärische Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Grundrechte zu schützen ... als Reaktion auf das komplizierte regionale Sicherheitsumfeld", sagte der Sprecher.

Japan rüstet vor dem Hintergrund steigender Spannungen im Indopazifik im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung massiv auf. Die Regierung will die Militärausgaben in den kommenden fünf Jahren auf etwa zwei Prozent der Wirtschaftsleistung verdoppeln, das entspricht rund 320 Milliarden Dollar. Das Militärbudget Japans ist damit das drittgrößte weltweit hinter den USA und China.

(Bericht von Soo-hyang Choi, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)