OTS: Globogate / Deutsche Invest Capital Solutions beteiligt sich an ...

Deutsche Invest Capital Solutions beteiligt sich an GLOBOGATE concept AG München und Zug (ots) - Die DI Capital Solutions GmbH investiert in die GLOBOGATE concept AG, Pionier und Marktführer im Bereich der Auslandsrekrutierung von Pflegefachkräften. Das bemerkenswerte Wachstum von GLOBOGATE kann damit weiter beschleunigt werden. GLOBOGATE ist ein führender Anbieter von Risiko- und Prozessmanagement und gilt als Pionier bei der Rekrutierung von Pflegefachkräften aus Nicht-EU-Ländern. Dabei beachtet GLOBOGATE die höchsten ethischen Standards. Mit ihren angebotenen Dienstleistungen richtet sich GLOBOGATE an Krankenhäuser und Pflegeunternehmen. GLOBOGATE ermöglicht ihren Kunden als verlässlicher Partner und erste Adresse, den wiederkehrenden Bedarf an hochqualifizierten Pflegekräften im deutschsprachigen Raum nachhaltig zu decken. DI Capital Solutions steigt nun als am Wertzuwachs interessierter Investor und Anteilseigner ein, um das starke Wachstum von GLOBOGATE in den kommenden Jahren zu ermöglichen und die Position des Unternehmens als Marktführer auszubauen. DI Capital Solutions wird das Unternehmen bei der strategischen Entwicklung, weiteren Expansionen und neuen Geschäftsinitiativen begleiten. "Für GLOBOGATE beginnt jetzt ein neues Kapitel. Mit DI Capital Solutions haben wir den idealen Partner gefunden. Wir werden unser Wachstum weiter vorantreiben und unsere Dienstleistungen zum Nutzen all unserer Stakeholder optimieren", sagt Dr. Thomas Gehrig, Gründer und CEO von GLOBOGATE. "Das Team von DI Capital Solutions hat sich schon jetzt als wertvoller Partner erwiesen und unser Wachstum bereits entscheidend unterstützt." Weitere Expansionen im Krankenhaus- und Altenpflegemarkt geplant Seit ihrer Gründung hat GLOBOGATE gemeinsam mit ihren Kunden durch eine etablierte Infrastruktur und Prozesse weit über 2.500 Pflegefachkräfte gewinnen können. In den kommenden Jahren wird GLOBOGATE ihre Aktivitäten in der Altenpflege ausbauen, um zusammen mit ihren Kunden vermehrt anerkennungsfähige Bewerber und Bewerberinnen erreichen zu können. Gleichzeitig wird das Unternehmen in die eigenen IT-Systeme und die Kundenplattform investieren, um die Standardisierung der Prozesse voranzutreiben. Dadurch wird die Nähe zu den ausgewählten Bewerbern und Bewerberinnen weiter verbessert. Eine Nähe, die notwendig ist, um deren Weg nach Deutschland erfolgreich zu begleiten. GLOBOGATE leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung eines eklatanten sozialen und wirtschaftlichen Engpasses im deutschen Gesundheitswesen. Armin Weiland, Geschäftsführer von DI Capital Solutions, kommentiert: "Wir sind beeindruckt von dem, was Thomas Gehrig und sein Team in den letzten Jahren geleistet haben. GLOBOGATE ist als einziges Unternehmen in der Lage, einen End-to-End-Prozess effizient zu betreiben und gleichzeitig sowohl für seine Kunden als auch für die Kandidaten die höchsten Standards zu gewährleisten. GLOBOGATE ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit einer starken digitalen Ausrichtung, einem großartigen Team und einem attraktiven Kundenstamm. Außerdem setzt es als Vordenker für ethische Rekrutierungsprozesse den 'Goldstandard' für Nachhaltigkeit und ist ein wichtiger Meinungsführer in seiner Branche." Deutscher Krankenhausmarkt steht strukturell unter Druck bei der Gewinnung von Pflegekräften Deutschland als Kernmarkt von GLOBOGATE erlebt derzeit aufgrund des demographischen Wandels, der hohen Nachfrage im medizinischen Bedarf und des zugleich steigenden ethischen Bewusstseins einen strukturellen Umbruch. Allein der deutsche Gesundheitssektor ist mit einem verstärkten Mangel an Pflegefachkräften konfrontiert. Laut Experten des WifOR-Instituts wird bis 2030 einen Höchstwert von etwa 350.000 fehlenden Pflegekräften erreicht. Vor allem in deutschen Intensivstationen wird es laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung zu Engpässen kommen. ÜBER GLOBOGATE GLOBOGATE wurde 2017 in der Schweiz gegründet und ist der führende Anbieter von Risiko- und Prozessmanagement sowie Pionier im Bereich der ethischen Rekrutierung von Pflegefachkräften aus Nicht-EU-Ländern. Als Anbieter langfristiger strategischer Lösungen sorgt das Unternehmen dafür, dass die Auslandsrekrutierung berechenbar, sicher und erfolgreich umgesetzt wird. https://www.globogate-concept.de/ ÜBER DI CAPITAL SOLUTIONS Deutsche Invest Capital Solutions (DI Capital Solutions) ist Teil von Deutsche Invest Capital Partners (DICP), einem unternehmerisch geprägten alternativen Multi-Asset-Investmentmanager. DI Capital Solutions schafft und nutzt attraktive Investitionsmöglichkeiten in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, und konzentriert sich dabei auf Private-Equity-Transaktionen sowohl im Wachstums- als auch im Buy-out-Bereich. Die Gründer und das Führungsteam von DI Capital Solutions sind in der deutschsprachigen Wirtschaft tief verwurzelt und genießen dort großes Vertrauen. Zu den Kerninvestoren gehören einige der angesehensten europäischen Unternehmerfamilien und institutionellen Investoren. http://www.dicapitalsolutions.com http://www.dicapital.com