Rheinmetall Long: 48-Prozent-Chance!

Rheinmetall profitiert von der neuen Rüstungskonjunktur als Reaktion auf das kriegerische Auftreten Russlands. Leider kassierte das Unternehmen eine vorläufige Absage bezüglich der Beschaffung von neuen Puma-Schützenpanzern durch das deutsche Verteidigungsministerium. 18 von 18 Puma-Panzern, die im nächsten Jahr für die Schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehen waren, sind nicht funktionsfähig. Daraufhin erteilte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht eine vorläufige Kaufabsage an Rheinmetall und Co-Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann. Die Bundesregierung werde keine weiteren Puma-Panzer kaufen, bis das Fahrzeug sich als stabil erweist. Der Puma ist ein neuer, hochkomplexer Panzer mit offensichtlichen Kinderkrankheiten. Die Fehleranalyse soll bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein.

Zum Chart

Der über lange Strecken weitgehend ereignislos verlaufende Aktienkurs von Rheinmetall in der Range zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro wurde durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nach oben getrieben. Der Beschluss der Regierung, um rund 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufzurüsten, beflügelte auch den Kurs von Rheinmetall. Beginnend mit dem Datum des Einmarsches am 24. Februar stieg der Kurs in den folgenden 14 Handelstagen auf das Level um den Wert von 145,05 Euro. Die Öffnung der Bücher am 16. März 2022 sorgte in den Folgetagen für einen weiteren steilen Anstieg bis auf das Niveau von 223.80 Euro. Die folgenden zwei Veröffentlichungen sorgten eher für ein Nachgeben des Kurses. Anfang September 2022 entwickelte der Kursverlauf im Vergleich zum MDax relative Stärke und verteidigte die Marke von 145,05 Euro. Jede Erhöhung der Eskalationsstufe im Ukrainekrieg sollte den Kurs von Rheinmetall unterstützen. In einem möglichen Szenario sollten die Kinderkrankheiten schnell zu beheben sein und eine Bestellung von Puma-Panzern auslösen. Aktuell kosten die Fehler beim Puma der Panzerschmiede Rheinmetall in der Spitze 14 Prozent an Kursverlusten.