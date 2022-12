Tagesausblick für 21.12.: DAX – Konsolidierung noch nicht abgeschlossen. Bankaktien profitieren vom Renditeanstieg!

Unternehmen im Fokus

Brenntag Großaktionär Primestone Capital ist gegen den vom Brenntag-Management geplanten Kauf von Univar Solutions und fordert weiterhin eine Aufspaltung des Konzerns. Die Aktie zeigte heute teils größere Ausschläg. Schloss aber im Bereich von gestern. Commerzbank und Deutsche Bank profitierten vom Anstieg der Renditen am Anleihemarkt. Fielmann plant die Übernahme von zwei Augenoptik- und Hörakustikunternehmen in Spanien. Bei den Investoren kam die Nachricht gut an. Auch Klöckner ist auf Einkaufstour und plant den Kauf des Stahl-Service-Unternehmens National Material of Mexico. Die Anleger reagierten uneinheitlich. So pendelte das Papier um den Schlussstand von gestern. Pfeiffer Vacuum erhöhte für das laufende Geschäftsjahr die Umsatzprognose. Der SDAX®-Wert legte daraufhin über 1,5 Prozent zu. Der neue Varta-Chef Markus Hackstein erklärte in einem Interview mit der FAZ, dass vor allem die Materialkosten zu hoch sind. Nun hat sich Hackstein externe Hilfe geholt, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 80 Prozent verloren und sucht im Bereich von EUR 22,80 einen Boden.

Aurubis und Micron Technology melden Zahlen zum abgelaufenen Quartal.