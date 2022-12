Brent Cude Oil – Bullen fahren Konter!

Werbung

Die Lage: Rezessionssorgen drücken weiter auf die Stimmung

Nachdem die OPEC+-Gemeinschaft im Rahmen ihrer letzten Sitzung trotz des scharfen Rücksetzers bei den Ölpreisnotierungen auf eine weitere Kürzung der Förderquoten verzichtet hatte, sorgten zuletzt Meldungen über eine Lockerung der Zero-Covid-Politik in China für positive Impulse an den Terminmärkten. So hat die chinesische Parteiführung zuletzt aufgrund der anhaltenden Proteste eine deutliche Lockerung ihrer strikten Zero-Covid-Politik angekündigt. In Verbindung mit dem kürzlich freigegebenen Vertrieb des Covid-19-Präparats Paxlovid steigen damit die Chancen auf ein Reopening in China, womit die Ölimporte im Reich der Mitte ab 2023 deutlich anziehen dürften. Anhaltende Rezessionssorgen sorgten zuletzt erneut für Abgabedruck an den Terminmärkten. So wird die US-Notenbank angesichts der nach wie vor bestehenden Inflationsgefahren die Straffung der Geldpolitik weiter fortsetzen, wobei Notenbankchef Jerome Powell für das kommende Jahr außerdem eine deutliche Abschwächung des US-Wirtschaftswachstums in Aussicht gestellt hatte. Entsprechend dürfte nach Einschätzung vieler Marktbeobachter auch die Ölnachfrage im kommenden Jahr nicht ganz so stark erholen als erwartet.

Die Perspektive: IEA rechnet dank China mit steigender Ölnachfrage

Deutlich bullischer äußerte sich in diesem Zusammenhang die International Energy Agency (IEA). So rechnen die Experten der IEA im Zuge eines möglichen Reopenings in China und steigender Ölimporte in Indien mit einer deutlichen Nachfragebelebung und revidierten daher ihre Nachfrageprognose für 2023 um 300.000 Barrel pro Tag auf +1,7 Millionen Barrel nach oben. Außerdem rechnet die IEA im Zuge des von der EU und der internationalen Staatengemeinschaft implementierten Ölpreisdeckels mit einem deutlichen Rückgang der Ölförderung in Russland. So könnte die russische Ölproduktion nach Einschätzung der IEA im ersten Quartal 2023 um 14 % sinken, was für weitere Angebotsengpässe und damit einen deutlichen Anstieg der Ölpreisnotierungen sorgen dürfte.

Trading-Taktik: Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich der 75 USD-Marke mit Käufen beantwortet wurden, präsentierten sich die Ölpreisnotierungen zunächst deutlich erholt. Nachdem es den Bullen gelang, nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern die 80 USD-Marke zeitnah wieder zurückzuerobern, sollte sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 75 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Crude Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DV8WCR) auf den Brent Crude Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Brent Crude Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Brent Crude Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Brent Crude Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko) . Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.