DAX Ausblick: Anleger schütteln Zinssorgen ab – 14.000 Punkte im Blick

Der deutsche Leitindex flirtet zur Wochenmitte wieder mit der psychologischen Marke von 14.000 Punkten. Damit stecken Börsianer den Zinsschock vom Dienstag zunächst weg. Ob ein nachhaltiges Kaufinteresse aufkommen kann, bleibt abzuwarten. Übergeordnet gilt es, die schwelenden Zinssorgen im Auge zu behalten. Zudem dürften zahlreiche Anleger im Hinblick auf die anstehenden Feiertage respektive das Jahresende ihre Bücher womöglich zugeklappt haben.

Laut IG-Indikation notiert der Deutschland 40 rund 0,90 Prozent fester und damit knapp unter der 14.000er-Marke.

Straffung der japanischen Geldpolitik im Blick – Unsicherheiten bleiben schwelend

Die Verschärfung der japanischen Zinspolitik hat am Dienstag noch für Unbehagen am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Etwaige Unsicherheiten haben Börsianer am Mittwoch offensichtlich wieder verkraftet. Die Bank of Japan (BoJ) hatte angekündigt, einen stärkeren Anstieg der Zinsen für Staatspapiere mit einer langen Laufzeit zuzulassen. Die Märkte hatten sich eigentlich bis zum bereits angekündigten Rücktritt von Notenbankchef Haruhiko Kuroda im April 2023 auf keine Änderungen mehr eingestellt.

„Der heutige Schritt zielt darauf ab, die Marktfunktionen zu verbessern und so die Wirkung unserer geldpolitischen Lockerung zu verstärken“, hieß es am Dienstag. Demnach sei die Entscheidung also keine Zinserhöhung.

Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen kann nun in einer Spanne von minus 0,50 Prozent bis plus 0,50 Prozent schwanken. Zuvor lag der Bereich bei minus 0,25 Prozent bis plus 0,25 Prozent.