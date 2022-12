DAX erreicht 14.000, Aurubis mit starken Zahlen, Nike dominiert Markt, Adidas

Der DAX schafft es heute zurück an die 14.000er-Marke. Mit einer starken Eröffnung wurde dieser Bereich, der am Montag zuletzt im Chartbild verankert war, erneut angelaufen. Vom Wochentief im Future sind wir damit 300 Punkte gestiegen und vielleicht schon in der Weihnachts-Rallye.