Der Dax dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14 000 Punkten nähern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,61 Prozent auf 13 969 Punkte.

Die Überraschung aus Japan habe die Märkte noch einmal ordentlich aufgeschreckt, hieß es von der DekaBank. Nach einem ersten Schock hätten sich die Aktienmärkte aber bald beruhigt und den größten Teil der anfänglichen Verluste aufgeholt. Inzwischen sei die Verkaufsstimmung wohl auch etwas abgearbeitet.

USA: Wieder ein Gewinntag

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag nach vier Verlusttagen in Folge wieder moderat im Plus geschlossen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen achteten, hieß es. Im Fokus bliebt weiter die Frage, inwieweit steigende Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation die wirtschaftlichen Aktivitäten abschwächen werden. Der Dow stieg um 0,28 Prozent auf 32 849,74 Punkte.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nach den Verlusten am Vortag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach den Schockwellen durch einen überraschenden Strategiewechsel der Bank of Japan (BoJ) am Vortag beruhigte sich die Lage. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt hingegen leicht um 0,07 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,45 Prozent.

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 150 (225) EUR - 'OVERWEIGHT'

CREDIT SUISSE LÄSST SAP NACH ANALYSTENWECHSEL AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 120 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 31,90 (33,30) EUR - 'NEUTRAL'

RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 8,50 (8,00) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 15 (14) EUR - 'OUTPERFORM'