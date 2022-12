Selenskyj auf dem Weg in die USA - Treffen mit Biden und Rede im Kongress

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew/Washington (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zu seinem ersten Auslandsbesuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges am Mittwoch in die USA reisen und dort Präsident Joe Biden treffen.

Er sei bereits auf dem Weg in die USA, "um die Widerstandsfähigkeit und die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken", teilte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er werde vor allem mit Präsident Biden über die Zusammenarbeit sprechen und auch eine Rede vor dem Kongress halten. Zudem seien weitere bilaterale Treffen geplant. Biden habe Selenskyj nach Washington eingeladen, "um das anhaltende Engagement der Vereinigten Staaten für die Ukraine zu unterstreichen", teilte US-Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre mit. US-Regierungskreisen zufolge wird Biden ein neues Waffenpaket im Volumen von rund zwei Milliarden Dollar für die Ukraine ankündigen, das auch Patriot-Luftabwehrraketen enthält.

Es ist Selenskyjs erste Auslandsreise seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar. "Der Besuch wird das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten unterstreichen, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, unter anderem durch die Bereitstellung von wirtschaftlicher, humanitärer und militärischer Hilfe", sagte die US-Präsidialamtssprecherin. Der Besuch, der bis zum Bekanntwerden von Einzelheiten in der Nacht zum Dienstag im Geheimen organisiert worden war, soll voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Selenskyj wird im Weißen Haus Gespräche mit Biden und hochrangigen Sicherheitsberatern führen, an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Biden teilnehmen und anschließend im Kongress bei einer gemeinsamen Sitzung des Senats und des Repräsentantenhauses sprechen.

