Tagesausblick für 22.12.: DAX erholt sich. Adidas und Puma springen deutlich nach oben!

Die Bullen zeigen sich kurz vor Weihnachten wieder. Nach einer dreitägigen Stabilisierungsphase sprangen europäische Leitindizes wie der DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 heute kräftig nach oben. Der DAX® knackte dabei wieder die 14.000 Punktemarke und der Euro STOXX®50 verbesserte sich auf über 3.850 Punkte. Unterstützung kam unter anderem von den Verbrauchern. Sowohl in Deutschland als auch in den USA hat sich die Verbraucherstimmung überraschend deutlich aufgehellt.

Nach der Konsolidierung an den Anleihemärkten in den zurückliegenden Tagen stabilisierte sich die Lage heute mehrheitlich. So pendelte die Rendite für 10jährige Bundesanleihen heute bei rund 2,3 Prozent und damit im Bereich des Vortags. In den USA wurde ein großer Teil des gestrigen Renditeanstiegs bei den 10jährigen heute wieder ausgebügelt. Gold und Silber waren heute weiterhin gefragt. Der Goldpreis setzte sich im Bereich von 1.820 US-Dollar pro Feinunze fest. Am Ölmarkt nahmen analog zum Aktienmarkt die Bullen das Zepter zunächst wieder in die Hand. Dabei verbesserte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um knapp zwei Prozent auf rund 82 US-Dollar. Eine Trendwende deutet sich jedoch frühestens oberhalb von 83 US-Dollar an.