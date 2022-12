USA: Verbrauchervertrauen steigt deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Dezember deutlich aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat um 6,9 Punkte auf 108,3 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Mittwoch in Washington mitteilte. Zuvor war der entsprechende Index zweimal in Folge gesunken. Analysten hatten im Schnitt mit einem Wert von 101,0 Punkten gerechnet. Der Wert für den November wurde von 100,2 auf 101,4 nach oben revidiert.

Es verbesserten sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen der Verbraucher. Diese schätzten nun die Wirtschaft insgesamt und den Arbeitsmarkt besser ein, hieß es./la/jsl/he