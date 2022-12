Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0645 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0636 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Wachstumsdaten auf Interesse stoßen. In Großbritannien und den USA werden Zahlen für das dritte Quartal erwartet. Es handelt sich zwar nur um Detaildaten, die allerdings Änderungen mit sich bringen können. In den Vereinigten Staaten werden darüber hinaus die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt veröffentlicht, die einen Hinweis auf die kurzfristige Entwicklung am Jobmarkt geben./bgf/jha/