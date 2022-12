EKD-Chefin macht auf Notstände in Kinderkliniken aufmerksam

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, muss dieses Jahr beim Hören der Weihnachtsgeschichte an die aktuelle Notlage in den Kinderkliniken denken. Die Geschichte vom Jesuskind in der Krippe sei aktueller denn je, sagte Kurschus in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Weihnachtsbotschaft.

"Den vertrauten Satz aus der biblischen Weihnachtsgeschichte kann ich in diesen vorweihnachtlichen Tagen kaum hören ohne die Nachrichten aus den Notaufnahmen der Kinderkliniken im Ohr", sagte Kurschus laut EKD-Mitteilung. "Wer auf der Suche nach dem Sinn des Weihnachtsfestes ist, sehe sich Bilder von einer Notaufnahme einer Kinderklinik an. Alle, die beten möchten, mögen beharrlich für die Eltern beten, die kein Bett für ihre Kinder finden. Alle, die spenden wollen, mögen es für Familien tun, die am Limit sind."

Viele Kinderpraxen und Kinderstationen sind aktuell extrem überfüllt. Außerdem kommt es bei einigen Arzneimitteln, darunter Fiebersaft für Kinder, zu Knappheiten./cd/DP/stw