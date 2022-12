EQS-News: Pro BoutiquenFonds GmbH: Das Weihnachtsgeschenk für den Boutiquenfonds Markt

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Studienergebnisse

Pro BoutiquenFonds GmbH: Das Weihnachtsgeschenk für den Boutiquenfonds Markt



Verlässliche Zahlen für den Boutiquen-Markt Das Frankfurter Beratungshaus Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) gibt vierteljährlich einen aktuellen Überblick über den stark wachsenden Markt der deutschen Boutiquenfonds heraus. In der Publikation BoutiquenFonds-Radar werden Auswertungen aus der PBF-Datenbank für das Fachpublikum veröffentlicht, um mehr Transparenz auf dem Boutiquenfondsmarkt zu schaffen. PBF stellt die Daten daher allen Marktteilnehmern kostenlos zur Verfügung. Jetzt auch online und interaktiv Für Interessierte wird ab sofort auch online eine interaktive Version zur Verfügung gestellt, in der die Informationen nach den jeweiligen Bedürfnissen gefiltert werden können. Damit ist die Auswahl ganz einfach nach relevanten Parametern wie Datum oder Anlageklasse möglich. Grafiken und Tabellen Informationen wie Anzahl und Volumen der aufgelegten Fonds, Mittelaufkommen, Entwicklungen in den einzelnen Assetklassen, größte Fonds und durchschnittliche Fondsvolumina sind in Grafiken und Tabellen übersichtlich dargestellt und geben einen schnellen Überblick. Wir hoffen, allen Marktteilnehmern damit einen präziseren und fundierten Marktüberblick zu ermöglichen und freuen uns über den Besuch auf unserer Homepage: Link

