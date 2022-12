Software Index – Europa hat längst mehr als nur SAP!

Software ist für das Funktionieren unserer Technologie von so zentraler Bedeutung, dass man sich die moderne Welt ohne die Codezeilen, die Maschinen (und zunehmend auch Menschen) anweisen, was sie wann und wie zu tun haben, gar nicht mehr vorstellen kann. Da es sich bei Software um Computercodes handelt, kann sie zu vernachlässigbaren Grenzkosten reproduziert werden. Infolgedessen haben die Softwareanbieter oftmals beneidenswerte Umsatz- und Gewinnspannen. Die branchenweite Umstellung auf Cloud Computing und das Software-as-a-Service-Abonnementmodell hat vielen Softwareanbietern eine große Basis an wiederkehrenden Einnahmen beschert. Nach Einschätzung der Experten von Statista könnte der globale Software-Markt bis 2027 auf rund 813 Milliarden US-Dollar wachsen. Die weltweit größten Softwarehäuser – gemessen am Umsatz 2021 – sind Statista zufolge Microsoft und Oracle. Bereits auf Platz drei folgt der deutsche Softwareentwickler SAP. Neben den Walldorfern haben sich in Europa längst eine Vielzahl von weiteren Softwarehäusern etabliert und zuletzt mehrheitlich gute Zahlen geliefert. Dies spiegelte sich zuletzt auch im UC European Software Index wider.

Der UC European Software Index bildet die Wertentwicklung von bis zu 30 Aktien von IT-Dienstleistungs- und Software-Unternehmen ab. Zur Aufnahme in den Index qualifizieren sich ausschließlich Aktien von IT-Dienstleistungs- und Software-Unternehmen, die am Auswahltag eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Millionen Euro hatten sowie ein durchschnittliches Handelsvolumen über die zurückliegenden 20 Börsengeschäftstage von mehr als zwei Millionen Euro aufweisen. Die bis zu 30 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung (auf Basis der frei im Umlauf befindlichen Aktien) werden ausgewählt und ihre Aktien gleichgewichtet in den Index aufgenommen. Aktuell enthält der Index unter anderem den Bausoftware-Entwickler Nemetschek, die Anbieter von Enterprise-Software SAP und Software AG, Zahlungsdienstleister wie Adyen und Worldline sowie IT-Dienstleister wie Bechtle und Sopra Group.

Die Indexgebühr liegt bei 1,3 Prozent pro Jahr. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Werte werden reinvestiert. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Außerdem werden die Aktien im Index zum Anpassungstag wieder gleichgewichtet. Indexsponsor und -berechnungsstelle ist die UniCredit Bank AG. Mit dem HVB Open End Index Zertifikat der UniCredit Bank AG setzen Sie auf die Wertentwicklung des UC European Software Index. Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index, profitiert auch das Indexzertifikat. Allerdings ist der Index nicht gegen Kursrückschläge gefeit. Die Kursentwicklung der Tech-Unternehmen im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass der Sektor durchaus deutlich unter Druck geraten kann. So reagierten Aktien aus dieser Branche sehr sensibel auf steigende Zinsen. Dies führte zu teils deutlichen Anpassungen in den Bewertungen.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert UC European Software Index ISIN/WKN DE000HB78FF2 / HB78FF* Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,30 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 98,53 *Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 22.12.2022

