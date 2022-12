Tagesausblick für 23.12.: DAX steckt in Range fest. Öl im Blickpunkt!

Wie gewonnen, so zerronnen. Nach der gestrigen Erholung an den Aktienmärkten folgten heute mehrheitlich wieder leichte Verluste. So sank der DAX® zurück in den Bereich von 13.900 Punkte und der Euro STOXX®50 auf rund 3.825 Punkte. Die weiterhin angespannte Lage an den Anleihemärkten schürt die Verunsicherung über die konjunkturelle Entwicklung insbesondere in Europa und dämpft aktuell die Stimmung an den Aktienmärkten. Gleichwohl ist der Handel dünn. Viele Investoren sind bereits im Urlaub oder haben zumindest die Bücher für dieses Jahr geschlossen.

Die Renditen europäischer Anleihen nahmen nach der gestrigen Pause den Aufwärtstrend wieder auf. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg dabei über das Novemberhoch. In den USA ließ man sich von dieser Entwicklung nicht anstecken. Vielmehr blieb die Rendite 10jähriger US-Papier nahezu konstant bei rund 3,67 Prozent. Bei den Edelmetallen gab es derweil keine signifikanten Impulse. So stagnierten Gold und Silber in der gebildeten Seitwärtsrange. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil prallte im frühen Handel an der Widerstandsmarke von 83,50 US-Dollar ab. Die Bullen werden jedoch so schnell noch nicht locker lassen.