TESLA - Das ist ein Crash

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 123,375 $ (Nasdaq)

Eingangs der langfristige Kursverlauf im Jahreschartintervall bei linearer Preisskalierung. Eine Kerze steht für in ganzes Jahr. Die lange rote 2022er Jahreskerze zeigt den bisherigen Kursverlust in diesem Jahr an. YTD steht Tesla: -67 %.

Tesla Inc.

Hier nun der Chart bei logarithmischer Preisskalierung in feinerer Intervallauflösung. Korrekturziele bei 180 und 134 USD wurden erreicht. Heute fällt der Aktienkurs durch das 134er Ziel hindurch. Bei solch starken Kursabschlägen kann es immer wieder zu kurzfristigen starken Gegenbewegungen nach oben kommen, ja. Das riesige bärische SKS-Trendwendefraktal setzt sich aber regelkonform dynamisch nach unten durch. Im Extrem kann der Abverkauf in Richtung 65 USD verlaufen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

Tesla Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)