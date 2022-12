Aktien New York: US-Börsen weiten Vortagesverluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am letzten Handelstag vor dem Weihnachtswochenende noch etwas weiter nachgegeben. Aktuelle Wirtschaftsdaten fielen am Freitag gemischt aus. Einige davon dürften jedoch die US-Notenbank Fed in ihrer Entschlossenheit bestätigen, die Zinsen weiter anzuheben, hieß es am Markt. Dabei wurde vor allem auf den Preisauftrieb verwiesen, der im November ohne Energie und Nahrungsmittel etwas deutlicher als erwartet zugelegt hatte, während die Konsumentenausgaben noch moderater als bereits erwartet stiegen.

Allerdings warnte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, davor, zu viel in die derzeitigen Marktbewegungen hineinzuinterpretieren, da es an angesichts der bevorstehenden Feiertage an Umsätzen fehle.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,45 Prozent auf 32 878,27 Punkte nach, was einen Wochenverlust von 0,1 Prozent bedeuten würde.

Der S&P 500 verlor am Freitag 0,46 Prozent auf 3805,03 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,01 Prozent auf 10 845,25 Punkte nach unten./ck/he