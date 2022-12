AMD – Herber Rückschlag

Rund eine halbe Dekade lang profitierte die AMD-Aktie des US-Chipherstellers von der Gunst der Anleger und erklomm dabei luftige Höhen. Wie die Abschläge der letzten Monate eindrucksvoll unter Beweis stellen, ist die Party allerdings vorbei, es drohen sogar weitere Rücksetzer .

Im Zeitraum zwischen April 2018 und Ende November 2021 befand sich die Aktie des US-Chipproduzenten Advanced Micro Devices (AMD) in einer mehrjährigen Rallye und konnte im selben Zeitraum 1.573 Prozent beziehungsweise auf 164,46 US-Dollar zulegen. Nach einer Rallyebeschleunigung Ende vergangenen Jahres stellte sich zunächst eine gewöhnliche Konsolidierung ein und führte auf das runde Kursniveau von 100,00 US-Dollar abwärts. Der Ausbruch des Ukrainekrieges und die rasch steigenden Zinsen besiegelten das Schicksal der Aktie im weiteren Verlauf und führte zu Kursverlusten auf 54,57 US-Dollar bis Anfang Oktober. Hierbei ging leider auch der langfristige Abwärtstrend kaputt, auch wurde der 200-Wochen-Durchschnitt (EMA 200) signifikant unterschritten und sorgte Ende November für einen Abpraller zur Unterseite. Damit liegt die Vermutung nahe, dass weitere Verluste das Papier belasten könnten, damit rücken nun Unterstützungen aus 2020 in den Fokus.

Fehlender Boden

Aufgrund fehlender Umkehrsignale könnte sich bei AMD weitere Abgabebereitschaft aufgrund fortlaufend steigender Zinsen in den USA breitmachen, Abschläge auf die Jahrestiefs bei 54,57 US-Dollar käme nicht überraschend. Sollte auch dieses Niveau gerissen werden, dürfte AMD erst um 49,19 US-Dollar eine weitere Unterstützung vorfinden. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Investment anbieten. Der Bereich zwischen den Jahrestiefs und dem EMA 200 (Woche) bei derzeit 74,64 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten. Um in den ursprünglichen Aufwärtstrend zurückzukehren, bedürfte es eines Kursanstiegs auf Wochenschlusskursbasis mindestens über das Niveau von 87,85 US-Dollar. Dann wären Gewinne an glatt 100,00 US-Dollar möglich. Woher derart starke Signale in dem aktuell schwachen Umfeld herkommen sollen, bleibt fraglich.

Widerstände: 65,41; 68,52; 71,57; 74,64; 79,23; 84,48 US-Dollar Unterstützungen: 62,26; 59,80; 56,66; 54,57; 52,26; 48,42 US-Dollar

AMD in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.10.2021 – 22.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0079031078

AMD in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.12.2017 – 22.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0079031078

