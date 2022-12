Arbeitgeberpräsident: Öffentlicher Dienst muss abspecken

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat einen wachsenden Konkurrenzkampf zwischen Staat und Wirtschaft um Fachkräfte kritisiert und eine personelle Verschlankung in Behörden gefordert. Eine wachsende Bürokratie verschärfe den Fachkräftemangel in Deutschland, sagte Dulger der "Bild" (Freitag). "Der Staat braucht eine Diät", so der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Der Staat verschläft die Digitalisierung und weitet dafür seinen Personalbestand fortlaufend aus", sagte Dulger der Zeitung. "Damit saugt er Talente aus den produktiven Bereichen in die Bürokratie - das verschärft das Arbeitskräfteproblem für die Wirtschaft und verringert das Wachstum."/gma/DP/zb