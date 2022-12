DAX Ausblick: Zinsfantasien trüben Weihnachtsstimmung

Robuste US-Konjunkturdaten haben den Börsen kurz vor Heiligabend einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Aussicht auf eine solide Wirtschaftsentwicklung lässt in diesem Kontext die schwelenden Zinssorgen wieder hochschnellen.

Am Freitagmorgen notiert das Frankfurter Börsenbarometer (DAX) mit 13.931 Zählern wieder deutlich unter der psychologischen 14.000er-Marke.

Robuste US-Konjunkturdaten lassen Zinssorgen wieder hochschnellen

Sollte die bereits vielerorts erwartete Rezession in den USA im kommenden Jahr milder verlaufen als erwartet, würde die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zusätzliche Argumente in den Händen halten, um das Tempo im Zinserhöhungszyklus hochzuhalten.

Jüngst hatte der US-Währungshüter den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent angehoben. Vier Mal in Serie hatte die Fed zuvor einen Zinsschritt um 75 Basispunkte gewagt.