DAX: Frische Monatstiefs warten

Investoren feierten am Mittwoch noch frenetisch überraschend guter Quartalszahlen von Nike, am Donnerstag wurde der Aufschwung praktisch pulverisiert, nachdem ein starkes US-BIP die Sorge um stärker steigende Leitzinsen in den USA hochschnellen ließ. In der Folge rutschte der heimische Leitindex DAX wieder deutlich unter das Niveau von 14.000 Punkten ab.

Für zusätzlichen Abgabedruck sorgte der US-Speicherchiphersteller Micron Technology, der einen äußerst schwachen Ausblick verkündet hatte. Im hohen Bogen flogen auch die Stars aus dem NASDAQ 100 aus den Depots der Anleger, hierfür verantwortlich waren Zweifel am Wachstum der Technologiewerte.

Den deutschen Leitindex hat es im nachbörslichen Handel ebenfalls nach unten gerissen, womit sich die lange favorisierte zweite Verkaufswelle in den Bereich zwischen 13.380 um 13.564 Punkten nun sehr klar abzeichnet. Ökonomen gehen ohnehin von einem vergleichsweise schwachen ersten Quartal in 2023 aus.

Offenbar haben Anleger die Warnungen der Notenbanken schlichtweg ignoriert, die Realität hat sie aber schnell wieder eingeholt. Unter diesen Umständen lässt sich für den DAX-Index kein bullisches Szenario, auch nicht auf kurzfristiger Ebene, ableiten. Im Falle eines Anstiegs über 14.226 Punkte könnte der Widerstandsbereich um 14.585 Zählern in den Fokus der Investoren rücken.

An der Datenfront geht es vormittags sehr ruhig zu, erst ab 14:30 Uhr trudeln wichtige Daten aus den USA mit Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie den Konsumausgaben und persönlichen Einkommen aus November ein. Das Hauptaugenmerk dürfte jedoch auf der PCE-Kernrate ebenfalls aus November liegen, an derer sich die US-Notenbank Fed sehr gern orientiert und ihre Entscheidungen anhand dieses Barometers trifft.