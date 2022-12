DAX vor der 14.000 zum Weihnachtsfest, China-Sorgen und AMC Entertainment-News

Der DAX hält sich vor dem Weihnachtsfest etwas zurück und fährt die Vola im Vergleich zum Vortag deutlich herunter. Rund 100 Punkte Schwankung gab es zu betrachten, dabei einen Run zur 14.000 genau im Interview im Zuge der US-Wirtschaftsdaten.

Diese sind sehr zweischneidig. Hatten wir gestern noch ein positives BIP, welches dann wiederum Zinssorgen weckt, stehen heute die geringer als erwartet vermeldeten Konsumausgaben der Amerikaner auf dem Prüfstand.

Wie ist das Gesamtbild zu werten und welche Gefahr droht aus China? Darüber sprechen wir ihm letzten Händlerinterview des Jahres mit Mischa von der LS-X.

Von der Aktienseite aus ist AMC Entertainment sehr spannend. Ein Reverse-Split steht an und ein Investor steigt bei der einen Aktiengattung ein. Diese zieht um rund 50 Prozent an, während die "bekannte" AMC-Aktie rund 20 Prozent nachgegeben hat. Was ist bei beiden Aktien der Unterschied und was der Zweck dieser Entscheidung des Unternehmens?

Im gleichen Atemzug wird immer wieder die Game Stop genannt. Sie steht technisch an einer spannenden Schwelle. Auch darauf gehen wir hier im Video ein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.