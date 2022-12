Devisen: Euro knapp über 1,06 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag um die zuletzt viel beachtete Marke von 1,06 US-Dollar gependelt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0633 (Mittwoch: 1,0636) Dollar festgesetzt.

Kurz vor Weihnachten könnte der Euro im Handelsverlauf von Konjunkturdaten bewegt werden. Auf der Agenda stehen zunächst die zweite Schätzung für das spanische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und Daten zur Wirtschaftsstimmung in Italien. Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus. Veröffentlicht wird der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE, den die US-Notenbank gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt./la/mis