Die schlüsselfertige All-in-one Lösung

Es war noch nie so einfach, seine finanzielle Zukunft in den Griff zu bekommen. Angesichts einer Welt, die unberechenbar und unsicher ist, können Multi-Asset-Portfolios mit Fokus auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Die Multi-Asset-Portfolios werden von BlackRock-Experten entwickelt und verwaltet.





Was bedeutet ESG: ESG ist die englische Abkürzung für bestimmte Kriterien, die Umwelt (E=Environment), Soziales (S=Social) und Unternehmensführung (G=Governance) betreffen. BlackRock versteht nachhaltiges Investieren als die Kombination traditioneller Investmentansätze mit Erkenntnissen zu Faktoren, die Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) betreffen. BlackRock ist davon überzeugt: Der immer stärkere Fokus auf Nachhaltigkeit wird Unternehmen ins Rampenlicht rücken, die ESG-Faktoren bei ihren Entscheidungen zentrale Bedeutung beimessen. ESG-relevante Erkenntnisse zu berücksichtigen, kann Anlegern helfen, resilientere Portfolios mit weniger schwankenden Erträgen aufzubauen.





Nachhaltig anlegen mit Mulit-Asset ETFs

Bleiben Sie auf dem Laufenden! Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen. Jetzt anmelden »

Risikohinweise

Das vorliegende Material ist nicht als verlässliche Prognose, Untersuchung oder Anlageberatung zu verstehen und ist keine Empfehlung, Angebot oder Werbung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder für eine bestimmte Strategie. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie sich vor einer Finanzanlage professionell beraten lassen. Diese Werbemitteilung wurde ausschließlich für Vertriebspartner erstellt und unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen, sie ist nicht als verlässliche Prognose, Untersuchung oder Anlageberatung zu verstehen und ist keine Empfehlung, Angebot oder Werbung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder für eine bestimmte Strategie. Die von BlackRock durchgeführten oder verwendeten Research-Ergebnisse in diesem Dokument dienen nur firmeneigenen Zwecken. Diese ResearchErgebnisse werden nur gelegentlich zur Verfügung gestellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen stellen keinen Anlagerat oder eine andere Beratung dar, und Änderungen sind vorbehalten. Die können möglicherweise mit den Ansichten einer anderen Gesellschaft oder eines Mitglieds der BlackRock Gruppe nicht identisch sein. Für die Richtigkeit der hier enthaltenen Ansichten wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung an irgendjemanden dar, in BlackRock-Fonds zu investieren, und wurde nicht im Zusammenhang mit einem derartigen Angebot erstellt. Produktrisiken BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF Kontrahentenrisiko, Rohstoffrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF Kontrahentenrisiko, Rohstoffrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF Kontrahentenrisiko, Rohstoffrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko Beschreibung der Produktrisiken Rohstoff-Risiko Die Preise von Rohstoffen unterliegen tendenziell größeren Schwankungen als andere Vermögensklassen (z.B. Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere). Investitionen in Rohstoffe sind daher potenziell risikoreicher als andere Arten von Anlagen. Kontrahentenrisiko Die Insolvenz von Institutionen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Gegenpartei für Derivate oder andere Instrumente fungieren, kann die Anteilsklasse finanziellen Verlusten aussetzen. Kreditrisiko Änderungen der Zinssätze und/oder Ausfälle von Emittenten werden einen erheblichen Einfluss auf die Leistung festverzinslicher Wertpapiere haben. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen des Kreditratings können das Risiko erhöhen. Kreditrisiko - Unternehmensanleihen Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden. Es besteht ein Ausfallrisiko, wenn die ausgebende Gesellschaft bei Fälligkeit keine Einnahmen oder Kapitalrückzahlungen an den Fonds leisten kann. Aktienrisiko Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch tägliche Börsenbewegungen beeinflusst werden. Andere einflussreiche Faktoren sind politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und bedeutende Unternehmensereignisse. Liquiditätsrisiko Kreditrisiko. Änderungen der Zinssätze und/oder Ausfälle von Emittenten werden einen erheblichen Einfluss auf die Leistung festverzinslicher Wertpapiere haben. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen des Kreditratings können das Risiko erhöhen.

Rechtliche Informationen

Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.