dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.12.2022 - 17.00 Uhr

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich stärker als erwartet auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg von 56,8 Punkten im Vormonat auf 59,7 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 59,1 Punkten gerechnet.

USA: Neubauverkäufe steigen unerwartet

WASHINGTON - In den USA sind im November die Verkäufe neuer Häuser überraschenderweise gestiegen. Die Verkaufszahlen legten um 5,8 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 5,1 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der Anstieg im Oktober von 7,5 Prozent auf 8,2 Prozent nach oben revidiert.

USA: Konsumausgaben legen etwas zu - Preisauftrieb schwächt sich erneut ab

WASHINGTON - Die Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher sind im November gestiegen. Die Einkommen der privaten Haushalte legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Die Konsumausgaben stiegen um 0,1 Prozent. Hier war ein etwas stärker Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

USA: Aufträge für langlebige Güter sinken deutlicher als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im November stärker als erwartet zurückgegangen. Die Bestellungen fielen im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Minus von 1,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde nach unten auf 0,7 Prozent revidiert.

Japan plant Rekordhaushalt - Verteidigungsausgaben steigen massiv

TOKIO - Das rasant alternde Japan will mit einem Staatshaushalt in Rekordhöhe die steigenden Sozialausgaben sowie den massiven Ausbau der Verteidigungskapazitäten finanzieren. Das Kabinett von Ministerpräsident Fumio Kishida verabschiedete am Freitag einen Haushaltsentwurf für das am 1. April beginnende Fiskaljahr 2023 in Höhe von 114,4 Billionen Yen (815 Milliarden Euro).

Italien: Verbraucher optimischer - Produzenten skeptischer

ROM - Die italienischen Verbraucher blicken zuversichtlicher in die Zukunft. Das Verbrauchervertrauen stieg von November auf Dezember um 4,4 Punkte auf 102,5 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich geringeren Anstieg gerechnet.

ROUNDUP: Japanische Inflationsrate steigt auf höchsten Stand seit 1981

TOKIO - In Japan sind die Verbraucherpreise so stark gestiegen wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel habe im November im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent zugelegt, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit 1981. Experten hatten im Schnitt mit einem Plus der Kerninflationsrate in dieser Größenordnung gerechnet. Die Kerninflation liegt damit bereits das achte Mal in Folge über der von der japanischen Notenbank (BoJ) angepeilten Marke von zwei Prozent.

Spanien: Wirtschaft wächst zum Vorqurtal weniger stark als gedacht

MADRID - Die Wirtschaft in Spanien hat im Sommer etwas weniger zugelegt als bislang gedacht. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem zweiten Quartal nur um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Berechnung hatte einen Anstieg um 0,2 Prozent ergeben. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet.

