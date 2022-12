Lindner sieht keinen finanziellen Spielraum für noch weitergehende Entlastungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der 200 Milliarden Euro schwere Abwehrschirm gegen die hohen Energiekosten muss Bundesfinanzminister Christian Lindner zufolge ausreichen.

Für weitere Entlastungen im nächsten Jahr sieht der FDP-Vorsitzende keinen Spielraum, wie er in einem am Freitag veröffentlichten Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" deutlich machte. "Wir sind an die Grenze gegangen, ich werde sie nicht überschreiten."

Mit dem 200-Milliarden-Sondertopf sollen die Preisbremsen auf Strom und Gas sowie Hilfen für Unternehmen finanziert werden. "Wir werden das Geld in den kommenden Jahren einsetzen." Darüber hinaus habe die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP bereits 50 Milliarden Euro an steuerlicher Entlastung für die Bürger bis 2024 ermöglicht.

