Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Unpünktlichkeit/Deutsche Bahn

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Unpünktlichkeit/Deutsche Bahn:

"Über die Bahn zu schimpfen, ist nicht sonderlich originell - und die Vermutung liegt nahe, die Deutschen lamentierten eben gerne auf hohem Niveau. Leider verhält es sich in diesem Fall nicht so. Die Fahrgäste hierzulande haben jeden Grund, sich über die Bahn zu beschweren. Denn dass viele Züge unpünktlich sind, ist nur ein Teil der Misere. Die Baustellen der Bahn sind so mannigfaltig, dass sich die besten Köpfe im Land ans Werk machen müssten, um die Probleme in den nächsten Jahren in den Griff zu bekommen. Doch davon ist die Realität weit entfernt. Im Verkehrsministerium in Berlin entscheiden Politiker, für die der Personen- und Güterverkehr auf der Schiene offensichtlich nur zweite Wahl ist. Solange das so ist, wird sich auch an den ungeschriebenen Regeln für Reisende wenig ändern: Wer eine Chance haben will, pünktlich anzukommen, sollte nicht umsteigen. Wer nicht schnell rennen kann, mit dem Auto fahren."/be/DP/he