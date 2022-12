WOCHENVORSCHAU: Termine bis 05. Januar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 05. Januar:

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/22 08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/22 09:00 SPA: BIP Q3 (detailliert) 10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 12/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/22 14:30 USA: Konsumausgaben 11/12 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/22 16:00 USA: Neubauverkäufe 11/22 16:00 USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 12/22 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS GBR: Aktienmarkt verkürzter Börsenhandel bis 13.30 h USA: Anleihenmarkt verkürzter Börsenhandel bis 20.00 h ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. DEZEMBER HINWEIS "Zweiter Weihnachtsfeiertag" Börsen in Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal Schweden, Schweiz, Spanien und USA geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/22 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/22 14:30 USA: Großhandels-Lagerbestände 11/22 14:30 USA: Handelsbilanz Vorausbericht 11/22 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 10/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/22 SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS Börsen in Australien, Großbritannien und Hongkong geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 11/22 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/22 22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/22 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 11/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 17:00 USA: EIA-Rohöllagerdaten SONSTIGE TERMINE --- ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Verbraucherpreise (vorläufig) 12/22 15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 12/22 SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS DEU: Aktienmarkt verkürzter Börsenhandel bis 14.00 h GBR: Aktienmarkt verkürzter Börsenhandel bis 13.20 h KOR: Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/22 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 02. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/29 09:15 ESP: Einkaufsmanagerindex 12/22 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex 12/22 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex 12/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex 12/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex 12/22 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 03. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/22 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 12/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/22 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/22 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/22 DEU: Verbraucherpreise 12/22 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 04. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Pkw-Neuzulassungen 12/22 USA: KfZ-Absatz 12/22 TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/22 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung) 13:00 MBA: Hypothekenanträge 16:00 USA: ISM-Index 12/22 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 05. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN USA: Technik-Messe CES (bis 08.01.) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/22 10:30 GBR: Einaufsmanagerindex Dienstleistungen 12/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/22 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktindex 12/22 14:30 USA: Handelsbilanz 11/22 15:45 USA: Einaufsmanagerindex Dienstleistungen 12/22 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE --- ----------------------------------------------------------------------------------------

