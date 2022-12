Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zurück über 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Vorgaben aus Übersee haben den Dax am Dienstag im ruhigen Handel nach Weihnachten über die 14 000-Punkte-Marke geholfen. Auftrieb lieferten weitere Corona-Lockerungen Chinas. Die Börsenumsätze sind zudem sehr dünn.

In den ersten Minuten stieg der deutsche Leitindex um 0,81 Prozent auf 14 054,42 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte legte um 0,79 Prozent auf 25 448,22 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,91 Prozent auf 3851,66 Punkte.

Nachdem es die wichtigsten US-Börsen am Freitag geschafft hatten, ihre Auftaktverluste abzuschütteln und mit Gewinnen zu schließen, ist nun auch die Stimmung an den Börsen Asiens positiv.

China, das seit ersten Lockerungen von einer starken Corona-Welle erfasst wurde, kündigte ein Ende der Quarantäne-Pflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar gesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Zahlen in China rechnen Experten mittlerweile damit, dass das Land die Pandemiephase etwas früher hinter sich haben könnte als bislang gedacht./ck/mis