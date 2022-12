Dax nach Weihnachtsfeiertagen zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Investoren hatten sich zuletzt nach der Veröffentlichung von US-Konsumdaten verhalten gezeigt. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 13.940,93 Punkten geschlossen.

Bei den Konjunkturdaten stehen Zahlen zum Verbrauchervertrauen in den USA im Fokus der Anleger. Auf Unternehmensseite bleibt es in der verkürzten Handelswoche ruhig. Die Börsen in Großbritannien, Australien, Japan und Hongkong sind noch geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.940,93

Dax-Future

14.095,00

EuroStoxx50

3.823,29

EuroStoxx50-Future

3.851,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.203,93 +0,5 Prozent

Nasdaq

10.497,86 +0,2 Prozent

S&P 500

3.844,82 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

26.447,87 +0,2 Prozent

Shanghai

3.092,80 +0,9 Prozent

Hang Seng

Kein Handel

