@finanzrocker6098 : Zeig uns dein Depot! | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Heute gibt uns Daniel Korth, besser bekannt als der Finanzrocker, einen Einblick in sein Depot. Er erzählt uns, wie er zur Börse kam und warum er nicht unbedingt den besten Start hatte. Jedoch hat er aus seinen Fehlern gelernt und kann heute sagen, dass er trotz des relativ schlechten Börsenjahres 2022 zum ersten Mal mit seinem Depot zufrieden ist.

Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:34 ► Wie kamst du zur Börse?

01:49 ► Kapitalverteilung

13:08 ► Größte Positionen

23:42 ► Anlagehorizonte

35:30 ► Branchenaufteilung

31:16 ► Assetklassen im Vergleich

37:18 ► Wachstum der Dividenden

