Öffnungen in China stimmen Dax-Anleger zuversichtlich

Frankfurt (Reuters) - Die weitere Lockerung der Corona-Restriktionen in China sorgt bei Dax-Anlegern für Zuversicht.

Der deutsche Leitindex stieg nach dem verlängerten Weihnachtswochenende zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 Prozent auf 14.048 Punkte. "Das Reich der Mitte könnte eine schnelle konjunkturelle Erholung durchlaufen, da die Kreditbedingungen vor der Lockerung der Corona-Maßnahmen deutlich verbessert wurden", sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. Allerdings dürften in der letzten Handelswoche des Jahres die Umsätze an der Frankfurter Börse weiter zurückgehen. "Viele Marktteilnehmer sind im Weihnachtsurlaub und haben die Bücher für das Börsenjahr 2022 bereits geschlossen."

